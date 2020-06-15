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Ультрасовременные трёхкомнатные квартиры
12 900 072 руб. Ультрасовременные трёхкомнатные квартиры Торфяная дорога, 17 корп. 2

Каталог недвижимости Санкт-Петербург

В нашем каталоге 6 420 объявлений

VIP объявления:

Ультрасовременные трёхкомнатные квартиры
Торфяная дорога, 17 корп. 2
Торфяная дорога, 17 корп. 2Старая Деревня
Без комиссии
Ультрасовременные трёхкомнатные квартиры
Торфяная дорога, 17 корп. 2
Без комиссии
12 900 072 руб.
15 июня 2020 в 17:19
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Аренда:

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Сдам 1-комн. кв-ру 32 м2 в Московском р-не
Витебский пр-кт, 77
Звёздная
Звёздная
Витебский пр-кт, 77 - м. Звёздная
50%
32 м2
Алевтина / Агент
19 000 руб.
Сегодня в 18:55
Сдаю студию 18м2 м. Василеостровская
линия 14-я В.О., 25
Василеостровская
Василеостровская
линия 14-я В.О., 25 - м. Василеостровская
БЕЗ комиссии
18 м2
Инкогнито / Собственник
22 000 руб.
Сегодня в 16:59
Сдам просторную студию 30м2 м. Парнас
ул. Заречная, 19 корп. 1
Парнас
Парнас
ул. Заречная, 19 корп. 1 - м. Парнас
БЕЗ комиссии
30 м2
Инкогнито / Собственник
19 000 руб.
Сегодня в 16:42
Студия с лоджией 28м2 м. Звездная
Пулковское шоссе, 14
Звёздная
Звёздная
Пулковское шоссе, 14 - м. Звёздная
БЕЗ комиссии
28 м2
Инкогнито / Собственник
20 000 руб.
Сегодня в 16:27

Продажа:

Купить квартиру Купить комнату Купить дом Купить коммерческую недвижимость
3 к. квартира рядом с метро
ул. Турку, 8 корп. 3
Международная
Международная
ул. Турку, 8 корп. 3 - м. Международная
Комиссия учтена
42 м2
Елена Радченко / Агент
6 000 000 руб.
25 августа 2020 в 13:59
Продается 1к квартира м. Пионерская
Ланское шоссе, 26
Пионерская
Пионерская
Ланское шоссе, 26 - м. Пионерская
БЕЗ комиссии
36 м2
Инкогнито / Собственник
4 800 000 руб.
14 августа 2020 в 18:08
Стильная 1к квартира м. Проспект Большевиков
ул. Белышева, 5 корп. 6
Проспект Большевиков
Проспект Большевиков
ул. Белышева, 5 корп. 6 - м. Проспект Большевиков
БЕЗ комиссии
36 м2
Инкогнито / Собственник
5 600 000 руб.
14 августа 2020 в 17:16
Продается 1-к квартира м. Проспект Ветеранов
пр-кт Маршала Жукова, 36 корп. 1
Проспект Ветеранов
Проспект Ветеранов
пр-кт Маршала Жукова, 36 корп. 1 - м. Проспект Ветеранов
БЕЗ комиссии
40 м2
Инкогнито / Собственник
6 590 000 руб.
14 августа 2020 в 15:41

Жилые комплексы:

Жилой комплекс "84 высота"
деревня Сарженка, Агалатовское шоссе
Санкт-Петербург
Жилой комплекс 84 высота
Застройщик: 84 высота
Срок сдачи: жилой комплекс сдан
Жилой комплекс "Европейский"
г Кудрово, Европейский пр-кт
Санкт-Петербург
Жилой комплекс Европейский
Застройщик: Инвестторг
Срок сдачи: жилой комплекс сдан
Жилой комплекс "ID Мурино"
г Мурино, Ручьевский проспект
Санкт-Петербург
Жилой комплекс ID Мурино
Застройщик: Euroinvest Development
Срок сдачи: 2020 год.
Жилой комплекс "На Заречной"
дорога Ольгинская (Торфяное)
Санкт-Петербург
Жилой комплекс На Заречной
Застройщик: Normann
Срок сдачи: 2019 год.

Агентства:

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VESTR г. Санкт-Петербург, Липовая аллея, д. 15 VESTR
Smart Place г. Санкт-Петербург, Загородный пр-кт, д. 45 офис 4 Smart Place
Smart Недвижимость г. Санкт-Петербург, ул Большая Монетная, д. 27 корп. A Smart Недвижимость
ЛСР г. Санкт-Петербург, ул Кирочная, д. 39 ЛСР
О компании

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