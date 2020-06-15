Аренда комнаты является, пожалуй, самым распространенным видом съемного жилья, особенно в Северной столице, где в историческом центре города осталось очень много не расселенных коммуналок. Кстати, снять комнату можно в любом районе города, предпри...
Каталог недвижимости Санкт-Петербург
VIP объявления:
Ультрасовременные трёхкомнатные квартиры
Торфяная дорога, 17 корп. 2
Без комиссии
12 900 072 руб.
Аренда:
Сдам 1-комн. кв-ру 32 м2 в Московском р-не
Звёздная
Алевтина / Агент
Витебский пр-кт, 77
19 000 руб.
Сдаю студию 18м2 м. Василеостровская
Василеостровская
Инкогнито / Собственник
линия 14-я В.О., 25
22 000 руб.
Сдам просторную студию 30м2 м. Парнас
Парнас
Инкогнито / Собственник
ул. Заречная, 19 корп. 1
19 000 руб.
Студия с лоджией 28м2 м. Звездная
Звёздная
Инкогнито / Собственник
Пулковское шоссе, 14
20 000 руб.
Продажа:
3 к. квартира рядом с метро
Международная
Елена Радченко / Агент
ул. Турку, 8 корп. 3
6 000 000 руб.
Продается 1к квартира м. Пионерская
Пионерская
Инкогнито / Собственник
Ланское шоссе, 26
4 800 000 руб.
Стильная 1к квартира м. Проспект Большевиков
Проспект Большевиков
Инкогнито / Собственник
ул. Белышева, 5 корп. 6
5 600 000 руб.
Продается 1-к квартира м. Проспект Ветеранов
Проспект Ветеранов
Инкогнито / Собственник
пр-кт Маршала Жукова, 36 корп. 1
6 590 000 руб.
Жилые комплексы:
Жилой комплекс "84 высота"
деревня Сарженка, Агалатовское шоссе
Санкт-Петербург
Жилой комплекс "Европейский"
г Кудрово, Европейский пр-кт
Санкт-Петербург
Жилой комплекс "ID Мурино"
г Мурино, Ручьевский проспект
Санкт-Петербург
Жилой комплекс "На Заречной"
дорога Ольгинская (Торфяное)
Санкт-Петербург